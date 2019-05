.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Anadolu Efes finalde

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Final turnuvası yarı final maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımları İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes takımının basketbolcusu Shane Larkin (ortada), rakibi Ali Muhammed (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın Vitoria kentinde düzenlenen Dörtlü Final turnuvasında Fenerbahçe Beko'yu, Larkin (30 sayı) ve Micic'in (25) etkili oyunlarıyla yenen Anadolu Efes 19 Mayıs'taki finale adını yazdırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.