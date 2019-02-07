Anadolu Efes farklı kazandı

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Simon'un asist ve basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikayı 18-12 önde geçti. Pota altından sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Herbalife Gran Canaria karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde ritmini kaybetse de birinci periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Eriksson'ın orta mesafe basketleriyle tempolu giren İspanyol temsilcisi, 10-0'lık seriyle 14. dakikada 29-26'lık üstünlüğü yakaladı. Savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan ve dış atışlardan skor üreten Herbalife Gran Canaria, 18. dakikayı 39-35 önde bitirdi. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken Hannah'la ilk yarının bitimine 3 saniye kala dış atış isabeti kaydeden konuk ekip, devreyi 46-43 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında Dunston ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada yeniden öne geçti: 51-50. Üç sayı çizgisinin gerisinden Doğuş Balbay ve Simon, pota altından da Dunston ile etkili olan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 69-60 önde gitti.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 93-74 kazandı.