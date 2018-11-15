Anadolu Efes Başantrenör Ataman: Seyircimizin desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyoruz

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, seyircilerinin desteğiyle galip gelmek istediklerini belirtti.

Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

Ataman, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, mücadeleyi "klasik bir derbi" olarak tanımladı.

Haftaya rakipleriyle aynı puanda girdiklerini hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Seyircimizin desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz, çok geniş rotasyona sahip bir takım. Nick Calathes, Keith Langford ve Matt Lojeski gibi çok tecrübeli skorer dış adamlarının yanı sıra pota altında da James Gist ve Stephane Lasme gibi sert ve mücadeleci oyuncuları mevcut. İstikrarlı basketbol oynuyor ve sert savunma yapıyorlar. Biz de aynı sertlik ile cevap verip, kendi basketbol stratejimizi sahaya koyarak seyircimizin de bize vereceği itici güç ve motivasyonla bu önemli maçı kazanmak istiyoruz."

"Panathinaikos ile oynadığımız tüm maçlar çok zorlu geçiyor"

Lacivert-beyazlı basketbolculardan Bryant Dunston da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Panathinaikos ile oynadığımız tüm maçlar çok zorlu geçiyor. Büyük bir enerji ile maç boyunca mücadele eden bir karakterleri var. Bizim de aynı şekilde müthiş bir enerjiyi sahaya koymamız ve hücumda devamlı yardımlaşarak takım oyununu sergilememiz gerekiyor. Hücumda işler bizim için iyi giderken savunulması zor bir takımız. Ancak tabii ki savunmamızın da üst seviyede olması gerekiyor. Seyircimizin müthiş desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyoruz."

Muhabir: Süha Gür