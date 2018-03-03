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Ampute Milli Takımı Eskişehir'de

- Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

03 Mart 2018 Cumartesi 14:44
Ampute Milli Takımı Eskişehir'de
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ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın kaptanı Osman Çakmak, ziyaretteki konuşmasında, Büyükerşen'in engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarda bulunduğunu, engelli sporculara destek verdiğini bildiklerini, bundan çok mutlu olduklarını kaydetti.

Büyükerşen de milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "İnanıyorum ki Dünya Kupası'nda da ülkemizi başarıyla temsil ederek, kazanacağınız başarılarla göğsümüzü kabartacaksınız. Sizlere Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum, dualarımız sizinle olacak." ifadelerini kullandı.

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Ampute Milli Futbol TakımıEskişehirFutbolYılmaz BüyükerşenZiyaret
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