Ampute futbolun şampiyonu ortada kaldı





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Osmanlıspor ile yolların ayrılmasının ardından kendilerine kulüp arayan teknik direktör İsmail Temiz ve kulüp başkanı Mustafa Düğer, şu ana kadar başarılı olamadı.

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl boyunca Osmanlıspor ailesine hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Ayrılığın ardından yeni bir kulüp bulmak için girişimlerini sürdürdüklerini aktaran Temiz, "Osmanlıspor bize bundan sonra beraber olamayacaklarını ve destek veremeyeceklerini söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ederek ayrıldık. Kendi yolumuza bakarak yeni destekler arayacağız. Ankara'daki ilçe ve büyükşehir belediyelerinden destek bekliyoruz. Özel firmalarla sponsorluk görüşmelerimiz var. Bu anlamda biraz da olsa yol katettik." değerlendirmesini yaptı.





- MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği de görüşmeler içinde





Ankara'daki tüm ilçe belediyelerine, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne gittiklerini hatırlatan teknik direktör Temiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son görüştüğümüz Sincan Belediye Başkanı olumlu yanıt verdi. Bizi kulüp başkanına yönlendirdi. Normal futbolda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteği var. Bizde böyle bir durum yok. Biz sadece harcırah sistemiyle çalışan bir federasyona, yani Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna (TBESF) bağlıyız. Türkiye şampiyonu, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldunuz, geliriniz var mı, diye soruyorlar, yok. Herkes doğal olarak bunun bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyor. Ben şunu söyledim. Bizi gelir kapısı olarak düşünmeyin. Bizi sosyal sorumluluk olarak görün. Biz bu çerçevede hizmet ediyoruz. Çünkü biz engellilere hizmet ediyoruz."

MKE Ankaragücü görüşmesini ayrı bir şekilde değerlendiren İsmail Temiz, "Ankaragücü'nün durumunu biliyoruz ama biz Ankaragücü'nü gerçekten istedik. Seyirci potansiyeli var. Engelli futboluna bu seyirciyi angaje edersek, o yöne çevirebilirsek ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ankaragücü'nü istiyoruz. Hala da devam ediyoruz. Biz en doğru yeri bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Kapanma durumuna geldik"





Osmanlı Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Temiz, İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası sonrasında ekranlarda konuşanların söylediklerini unuttuklarını savundu.

Engelli gençleri ampute futbola kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Temiz, şöyle konuştu:

"Bizim bütçemizi iş adamları ve belediyeler duysalar güler. Bizim maksimum bütçemiz yıllık 500 bin TL. 18 lig maçı, federasyon kupası maçları, gidiş-geliş ve konaklama gibi 8-9 aylık süreçteki toplam bütçe bu. Her şey dahil. Görüştüğümüz kişilere bunları aktarıyoruz. İstanbul'da milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bu konuda biraz acımasız konuşacağım. Televizyonda, yazılı ve görsel basında devlet büyüklerimiz, iş adamlarımız, siyasetçilerimiz destek vereceğiz diyorlar, alkışlıyorlar. Ancak o kameraya sırtlarını döndüklerinde unutup gidiyorlar. Siyasetçilerimize ulaşma gibi bir sıkıntımız var. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu alamıyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Kulübümüz sporcuları genelde Güneydoğu Anadolu gazilerinden ve engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Avrupa şampiyonu olan takımdaki sporcuları yetiştiren bir kulübüz. Bakıyoruz karşılığı yok. Bugün kapanma durumuna geldik."

Kulüp bulmak için şu ana kadar uğraş verdiklerini ve olumlu sonuç alamadıklarını dile getiren İsmail Temiz, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yapmayı düşünüyoruz. Bakanlıkla görüşmemiz olmadı. Eğer bu görüşme olmuş olsaydı, il müdürlükleri vasıtasıyla kulüplere yardım geliyor. Bu yıl bize gelen kulüp yardımı 3 bin TL civarında. Bu rakamlar çok düşük miktarlar. Bakanlıkla görüşsek bize verecekleri destek 10-15 bin TL olacaktır. Bu para bizi nereye kadar götürebilir ki."



