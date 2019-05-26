Amatör maçta davetsiz misafir

KARAMAN (AA) - Karaman'da yapılan 14 yaş altı amatör lig maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Yunuskent Stadı'nda Karaman Kartalları ile Başakspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısında, sahanın içerisine köpek girdi. Maçı durduran hakem, köpeğin dışarı çıkartılması için yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca köpeği yattığı yerden kaldırarak sahadan çıkarmaya çalışan ekipler, bunda başarılı olamayınca, sedyeyle dışarı çıkarmayı denedi. Korkan köpek, kendiliğinden sahayı terk etti.

Köpeğin stattan ayrılmasının ardından, müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.



Karaman Futbol İl Temsilcisi Ferhat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana amatör olarak futbol oynadığını, yöneticilik yaptığını, ilk defa bir köpek nedeniyle maçın durduğuna şahit olduğunu söyledi.



Köpeğin tesisin açık kalan kapısından sahanın içine girdiğini ifade eden Koç, "Hakem arkadaşımız hemen maçı durdurdu. Çünkü köpeğe ve oyunculara zarar gelebilirdi. Bir süre köpeği çıkarmaya çalıştılar. İnat etti, çıkmadı. En sonunda yetkililer sedye getirince köpek kendisi sahadan çıktı. Bu da oyuncularımızın ve bizim aklımızda tatlı bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

