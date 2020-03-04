Altınyıldızlı Yüzücü Türkiye 1.si
Altınyıldız Yüzme Takımı Türkiye Finallerinde
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 28-Şubat 02 Mart 2020 tarihleri arasında GAZİANTEP ilinde yapılan yüzme grup müsabakalarında ilk dörde girerek 2-4 Mayıs 2020 tarihinde Mersin ilinde yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı,
KAAN CİVAN
200 Metre Karışık Altın Madalya
200 Metre Kelebek Stil Gümüş Madalya
100 Metre Kelebek Stil Gümüş Madalya
400 Metre Metre Serbest Stil Bronz Madalya
TUĞRA TAŞPINAR
200 Metre Serbest Stil Bronz Madalya
50 Metre Kurbağalama Stil Bronz Madalya
100 Metre Kurbağalama Stil Bronz Madalya
ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU YÜZME TAKIMI
Kaan CİVAN
Tuğra TAŞPINAR
Ramazan Berke ŞIMARMAZ’dan oluşmuş ve
4*100 Metre Karışık Bayrak Gümüş Madalya
4*200 Metre Serbest Bayrak Gümüş Madalya alarak Takım olarak Türkiye finallerine adlarını yazdırmışlardır.
Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak ilimize ilk yüzme havuzunu kavuşturan okul olmanın ve bizleri temsil edecek öğrenciler yetiştirmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Öğrencilerimizin yetişmesinde katkıları olan öğretmenlerimize,Nevşehir’i olimpik yüzme havuzunu kavuşturan Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ,öğrencilerimizin antrenörü Emre CINCIK’a ,öğrencilerimizin ailelerine çok teşekkür ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.