Altınyıldızlı Yüzücü Türkiye 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 28-Şubat 02 Mart 2020 tarihleri arasında GAZİANTEP ilinde yapılan yüzme grup müsabakalarında ilk dörde girerek 2-4 Mayıs 2020 tarihinde Mersin ilinde yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı,

KAAN CİVAN

200 Metre Karışık Altın Madalya

200 Metre Kelebek Stil Gümüş Madalya

100 Metre Kelebek Stil Gümüş Madalya

400 Metre Metre Serbest Stil Bronz Madalya

TUĞRA TAŞPINAR

200 Metre Serbest Stil Bronz Madalya

50 Metre Kurbağalama Stil Bronz Madalya

100 Metre Kurbağalama Stil Bronz Madalya

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU YÜZME TAKIMI

Kaan CİVAN

Tuğra TAŞPINAR

Yağız TURAN

Ramazan Berke ŞIMARMAZ’dan oluşmuş ve

4*100 Metre Karışık Bayrak Gümüş Madalya

4*200 Metre Serbest Bayrak Gümüş Madalya alarak Takım olarak Türkiye finallerine adlarını yazdırmışlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak ilimize ilk yüzme havuzunu kavuşturan okul olmanın ve bizleri temsil edecek öğrenciler yetiştirmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Öğrencilerimizin yetişmesinde katkıları olan öğretmenlerimize,Nevşehir’i olimpik yüzme havuzunu kavuşturan Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ,öğrencilerimizin antrenörü Emre CINCIK’a ,öğrencilerimizin ailelerine çok teşekkür ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.