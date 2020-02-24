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Altınyıldızlı Yıldızlarda Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencileri 2020 okul sporları Yıldızlar il birinciliği takım satranç turnuvasında madalyaları topladı
Spor 24.02.2020, 14:50
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencileri 2020 okul sporları Yıldızlar il birinciliği takım satranç turnuvasında madalyaları topladı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu
Yıldız Erkek Takımı
MUHAMMED TUĞRUL ÖZKUL
SELİM DALKILIÇ
FURKAN MING LIANG HOU
ZAFER BARTU KÖKSAL
BAHATTİN BATUHAN BAŞ’dan oluşmuş ve Yıldız Erkekler takımımız il 1.si olmuştur.
Yıldız Kız Takımı
FATMA BİLGE ÖZMEN
YAĞMUR SAYIN
ÖZGENUR ÇELİK
RANA KARA
ZEYNEP ECRİN GÖKŞEN’den oluşmuş ve Yıldız Kızlar takımımız il 3.sü olmuştur.
İl 1.si olan Yıldız Erkekler takımımız yapılacak olan bölge turnuvalarında İlimizi ve okulumuzu temsil edecektir.
Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz.