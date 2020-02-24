Altınyıldızlı Yıldızlarda Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencileri 2020 okul sporları Yıldızlar il birinciliği takım satranç turnuvasında madalyaları topladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu

Yıldız Erkek Takımı

MUHAMMED TUĞRUL ÖZKUL

SELİM DALKILIÇ

FURKAN MING LIANG HOU

ZAFER BARTU KÖKSAL

BAHATTİN BATUHAN BAŞ’dan oluşmuş ve Yıldız Erkekler takımımız il 1.si olmuştur.

Yıldız Kız Takımı

FATMA BİLGE ÖZMEN

YAĞMUR SAYIN

GİZEM ÇAĞIR

ÖZGENUR ÇELİK

RANA KARA

ZEYNEP ECRİN GÖKŞEN’den oluşmuş ve Yıldız Kızlar takımımız il 3.sü olmuştur.

İl 1.si olan Yıldız Erkekler takımımız yapılacak olan bölge turnuvalarında İlimizi ve okulumuzu temsil edecektir.

Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz.