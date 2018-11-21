Altınyıldız Liseleri Basketbol Ve Futbol Maçlarını Kazandı

Altınyıldız Eğitim Kurumları Futbol da ilk maçını 3-0 kazanarak grubundaki 2. maçı beklemeye başladı.

Grup maçlarının ardından 4'lü final grubu oynanacak.

2017-2019 Liseler arası Futbol Nevşehir 1.si Altınyıldız Futbol Takımı centilmence mücadele etmeyi hedeflemiştir.

ALTINYILDIZ LİSELERİ BASKETBOLDA FİNALDE

Grubunda oynadığı ilk iki maçı 62-27 ve 98-9 skorla kazanan Altınyıldız Erkek Basketbol Takımı 2018-2019 Liseler arası Basketbol Nevşehir il 1.liği için 23 Kasım 2018 Cuma günü final maçına çıkacak.

Öğrencilerimizi ,yetişmelerinde emeği geçen aileleri ve öğretmenlerini kutlarız.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 15:12