Altınyıldız Koleji Türkiye 1.si, Grup 2.si ve Grup 3.sü Oldu

ALEYNA SÜRÜCÜ TÜRKİYE BİRİNCİSİ!

22-23 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan Aletletizm Olimpik Deneme Yarışmalarında 800 metre yarışmasında Aleyna SÜRÜCÜ Türkiye 1.si oldu.

Altınyıldız Kolejini ve İlimizi en güzel şekilde temsil eden sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

FUTBOL NEVŞEHİR ŞAMPİYONU ALTINYILDIZ KOLEJİ GRUP 3.SÜ!

Nevşehir Liseler arası Futbol Şampiyonu Altınyıldız Koleji Fen Lisesi takımı Nevşehir’i başarıyla temsil etti.

19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında ilimizde yapılan Türkiye Şampiyonası maçlarında grup 3.sü oldu.

Altınyıldız Fen Lisesi Futbol Takımı Kahramanmaraş’ı yenen Altınyıldızlılar, Kayseri ve Aksaray’a 3-1, 2-1 yenildi. Başabaş oynadıkları maçları şanssızlıkla kaybettiler.

Türkiye’de bir ilde aynı kolejin 2 takımının final oynadığı başka bir il yoktur. Bu da Altınyıldız öğrencilerin gücü ve yeteneğini gösteriyor.

BASKETBOL NEVŞEHİR ŞAMPİYONU ALTINYILDIZ KOLEJİ GRUP 2.Sİ!

Nevşehir Şampiyonu Basketbol Genç Kız takımımız 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası grup maçlarında ilk 2 maçlarını kazanarak final oynadılar. Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Basketbol Genç Kız takımımız grup 2. oldu.

Türkiye ve Bölge dereceleri kazanan öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutlarız.

Tebrikler gençler, tebrikler Altınyıldız.