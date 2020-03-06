Altınyıldız Atletizm Takımı Nevşehir 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Atletizm takımı ilimizde yapılan Okullar arası kross müsabakalarında öğrencilerimiz DURAN SÜTVEREN,MERT HANİFİ ODACI, IBRAHİM GÖKGÖZ, BATUHAN ERGÖZ ‘den oluşan takımımız Nevşehir 1.si oldu. Altınyıldız İlköğretim Kurumu Atletizm takımı 14 Mart 2020’de Kırşehir’de yapılacak olan bölge müsabakalarında okulumuzu ve ilimizi temsil edeceklerdir.Kırşehir’de yapılacak koşuda başarılı olmaları durumunda 11 Nisan 2020 Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye Finallerinde katılma hakkı elde edeceklerdir.

Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ,velilerimize Antrenörlerimize teşekkür ediyor, Bölge ve Türkiye finallerinde öğrencilerimize başarılar diliyoruz.