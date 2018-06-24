Altınordu, Niğde Belediyespor'u bünyesine kattı





İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü, genç futbolcuların A takım sürecini daha sağlıklı bir şekilde geçirmesi amacıyla TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Belediyespor'u bünyesine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Niğde Belediyespor'un isminin Niğdespor olarak değiştirildiği ve Altınordu'ya geçtiği, futbol şubesinin de Niğde Anadolu Futbol Kulübü adını aldığı belirtildi.

Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in, Niğdespor Kulübü ve Niğde Anadolu Futbol Kulübünün başkanlığına getirildiği kaydedildi.

Niğde Anadolu Futbol Kulübünün yeni logosunun gücü simgeleyen çift başlı kartal olduğu, kulübün kırmızı-lacivert olan renklerinin aynen korunduğu aktarıldı.

Başkan Ali Ergöçmez, Niğde Anadolu Futbol Kulübünün Türk futboluna yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, "Özkaynak organizasyonumuz için önemli bir adım. Bu birliktelikten doğacak sinerji, hem Altınordu'yu hem de Niğde Anadolu Futbol Kulübünü yukarıya doğru taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Niğde Anadolu Futbol Kulübünde genel kaptanlığa Hasib Ertürk'ün getirildiği, teknik direktör Yavuz İncedal ile yeniden anlaşıldığı, antrenörler Rıfkı Ekenler, Cengiz Tarım, Zakir Ardahanlı ile yola devam edileceği belirtildi.

Niğde Anadolu Futbol Kulübünün yeni sezon kadrosunda Altınordu'dan 12 genç ismin yer alacağı kaydedildi.