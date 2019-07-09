Altay Bayındır MKE Ankaragücü'ne veda etti

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Altay Bayındır, başkent ekibinin formasını her zaman gururla taşıdığını belirterek, "Sahada ve saha dışında her zaman bu camianın büyüklüğünü bilerek, sorumluluk sahibi bilinciyle hareket ettim. Bu ailenin bir parçası olarak mücadele etmekten onur duydum." ifadelerini kullandı.
Altay Bayındır, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla MKE Ankaragücü camiasına veda etti.
Başkent ekibiyle 20 yaşında unutulmayacak anılar yaşadığını belirten genç kaleci, şöyle devam etti:
"İlk Süper Ligi maçıma çıktım, bununla beraber kaptan olarak sahada yer aldım. İlk günden beri bu günleri yaşamak için mücadelemi verdim. Ankaragücü formasını her zaman gururla taşıdım. Sahada ve saha dışında her zaman bu camianın büyüklüğünü bilerek, sorumluluk sahibi bilinciyle hareket ettim. Bu ailenin bir parçası olarak mücadele etmekten onur duydum. Üzüldük, sevindik ve birçok duyguyu beraber yaşadık. Ve artık benim için yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi."
"Bu armayı ve siz büyük Ankaragücü taraftarını her zaman kalbimin bir köşesinde taşıyacağım." ifadesini kullanan 21 yaşındaki Altay, "Beni ilk günden beri desteklediniz ve sevginiz ile beslediniz. Ben de sizlere layık olmaya çalıştım. Ne mutlu ki bana, layık olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bütün destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın." mesajını paylaştı.