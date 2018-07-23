Almanya Milli Futbol Takımı'ndan Mesut Özil geçti

İSTANBUL ('AA) - EMRAH OKTAY - Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nın başarılarına büyük katkı sağladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha forma giymeyeceğini açıkladığı Almanya Milli Takımı'nda önemli bir iz bıraktı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada forma giydi. Mesut, bu müsabakalarda 23 kez gol sevinci yaşarken, 40 golün de pasını verdi.

Futbola 10 yaşında başladı

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 15 Ekim 1988'de dünyaya gelen Mesut Özil, futbola 10 yaşındayken bu şehrin amatör takımlarında başladı.

Mesut, 2005 yılında Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü takımlarından Schalke 04'ün altyapısına transfer edildi.

Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına 18 yaşındayken 2006-2007 sezonunda çıktı. Mavi-beyazlı takımda 1,5 sezonda 34 resmi maçta forma giyen Mesut, 2007-2008 sezonunun devre arasında 5 milyon avro bonservis ücretiyle bir başka Bundesliga takımı Werder Bremen'e transfer oldu.

Top koşturduğu 2,5 sezonda 97 resmi müsabakada 14 gol kaydeden Mesut Özil'in yıldızı Werder Bremen'de parladı. Werder Bremen'de 2008-2009 sezonunda Almanya Kupası'nı kaldıran Mesut, A milli takım tercihini de bu dönemde yaptı.

Alt yaş kategorilerinde Almanya formasını 27 maçta giyen Mesut'un A milli takım tercihi de bu ülkeden yana oldu. 21 yaş altı kategorisinde Almanya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, A takım formasını ilk kez 20 yaşındayken 2009 yılında Norveç'e karşı giydi.

Real Madrid serüveni

Oynadığı futbolla dikkati çeken Mesut Özil, 2010-2011 sezonu öncesinde 18 milyon avro bonservis ücretiyle İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid'in yolunu tuttu.

Eflatun-beyazlı ekibin formasını 4 sezon terleten tecrübeli futbolcu, 158 resmi karşılaşmada 27 gol kaydetti. Başkent temsilcisinde 1 kez lig şampiyonluğu yaşayan Mesut, birer kez de İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

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Mesut Özil'in Real Madrid'den sonraki durağı İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oldu.

2013-2014 sezonu öncesinde 47 milyon avro bonservis bedeliyle Arsenal'e giden 29 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 6. sezonuna başlayacak. Geride kalan 5 sezonda Londra ekibinin formasını 197 resmi müsabakada giyen Mesut, 38 gol attı.

Mesut Özil, Arsenal'de 3 kez İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 2 kez de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.

Oynadığı futbolla beğeni kazanan ve takımına önemli katkıda bulunana Mesut Özil'in sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı. Mesut, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu konumunda.

Dünya Kupası'nı kazandı

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Almanya adına oynamaya 2009'da başlayan Mesut, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla üçüncülük elde etti.

Teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın değişmezlerinden olan Mesut, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Almanya'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.



