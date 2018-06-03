Alman futbolcu Müller'den Özil ve Gündoğan'a destek

BERLİN (AA) - Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller, Türk kökenli takım arkadaşları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli takımın önemli parçaları olduğunu söyledi.

Müller, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Erbil Başay