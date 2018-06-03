Alman futbolcu Müller'den Özil ve Gündoğan'a destek

Alman milli futbolcu Thomas Müller, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekindiği için eleştirilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı "İkisinin de kesinlikle arkasındayız." sözleriyle destekledi.

Alman futbolcu Müller'den Özil ve Gündoğan'a destek
banner230

BERLİN (AA) - Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller, Türk kökenli takım arkadaşları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli takımın önemli parçaları olduğunu söyledi.

Müller, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Erbil Başay

YORUM EKLE
Gönder