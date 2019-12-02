Aldığı spor yapma teklifiyle 'engeli'ni aştı

DÜZCE(AA) - Düzce'de yaşayan bedensel engelli Muhammet Kaan Aktürk, halterde elde ettiği başarıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Muhammet Kaan Aktürk, rahatsızlığına rağmen sosyal hayattan uzaklaşmayarak bir dönem ilgi duyduğu yüzme branşıyla spora başladı.

Lise son sınıf öğrencisi Muhammet Kaan Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halterle tesadüf eseri tanıştığını, bunu hayatının şansı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Halterde önemli bir mesafe kat ettiğini, bu yıl milli forma için mücadele ettiğini dile getiren Muhammet Kaan, "ikinciliğim ve dördüncülüğüm var. Hedefim; olimpiyatlar. Her sporcunun hedefidir zaten olimpiyatlar. Önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonalarında kendimi göstereceğimden şüphem yok. Diğer branşlarda yarışan ağabeylerimizi, ablalarımızı görüyorum. Olimpiyat şampiyonu oluyorlar. Biz de o yoldayız. Bu azimle yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı."Rıza Kayaalp'ı örnek alıyorum"

Muhammet Kaan, ailesinin spora başlamasına sevindiğini ama ağırlık kaldıracağını öğrenince endişelendiklerini belirterek, zamanla bu duruma alıştıklarını ve kendisini desteklediklerini dile getirdi.

Aynı branşta olmasalar da en beğendiği sporcunun Rıza Kayaalp olduğunu aktaran Muhammet Kaan, "Rıza Kayaalp'ı örnek alıyorum. O benden çok daha güçlü tabii ki... Antrenman yapmasını, disiplinini örnek alıyorum. Bir antrenmana gelirse çok sevinirim. Burada kapışırız." diye konuştu.

"Teklifimi cesurca kabul etti"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mesut Yılmaz ise bir gün yolda yürürken Muhammet Kaan Aktürk'ü gördüğünü, enerjisi ve atletik yapısından etkilenerek kendisine haltere başlama teklifinde bulunduğunu söyledi.

Muhammet Kaan'ın, teklifini cesurca kabul ederek başladığı halterde başarılar elde ettiğini anlatan Yılmaz, "2018'de Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Bu sene de Türkiye ikincisi oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp alınan puanlarla olimpiyatlara katılmaya hak kazanılıyor. Biz de yeni olduğumuz için bu sene başladık. Paris'te yapılacak olimpiyatları hedefliyoruz. Azimli bir sporcu; çalışıyor, söylediklerimizi yapıyor. İlk geldiğinde 20-30 kilogramla başladık. 2018'de 70 kilogramı kaldırdı. Bu sene resmi müsabakada 120 kilogram kaldırdı. Antrenmanlarda 155 kilograma kadar yükseldi. Bu da azmin, fedakarlığın, çalışmanın ürünü." değerlendirmesinde bulundu.