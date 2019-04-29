Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı





SİVAS (AA) - Kayserispor ile Sivasspor kulüpleri, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün şehrimizde oynadığımız maç dönüşü Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı oyunculara acil şifalar dileriz." denildi.

Sivasspor Kulübünün mesajında ise, "Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, ailesi, Alanyaspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları vip minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmişti. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 6 oyuncu ise ayakta tedavi edilmişti.



