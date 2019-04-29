Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı





ANKARA (AA) - Başkent ekipleri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü'nün Twitter hesabından, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün mesajında da, "Kayseri deplasmanından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sural'a Allah'tan rahmet, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağolsun." denildi.

Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Josef Sural'ın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine, Alanyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları vip minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmişti. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 6 oyuncu ise ayakta tedavi edilmişti.

