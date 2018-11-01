'Alanyaspor maçı, Galatasaray maçından daha zorlu olacak'

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın ligde üst sıraları hedeflediğini belirtti.

Ligin 11. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gündüz, "Aytemiz Alanyaspor maçı zorlu geçecek. Galatasaray maçından daha zorlu olacak bizim için. Aytemiz Alanyaspor'un puana ihtiyacı var ve onlar çıkış yakalamak istiyor. Takımımız ciddiyetle Aytemiz Alanyaspor deplasmanına hazırlanıyor. Aytemiz Alanyaspor maçında 3 puan almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettikleri Galatasaray karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Gündüz, "Erol hoca Galatasaray karşılaşmasına oyuncuları iyi hazırlayarak, adapte etti. Galatasaray gibi bir devi yenmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hocamız yedekleri de her zaman hazır tutuyor, Murat Akça'da bunu gördük. Galatasaray maçında Akça, sahaya çıkarak aslanlar gibi mücadele etti. Sahaya gelerek bizi yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Muhabir: Orhan Yoldaş