Alanyaspor, Kayserispor'u farklı yendi

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

İlk yarı

8. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolde, top Efecan Karaca'ya geldi. Bu futbolcunun savunma arkasına havalandırdığı topa Cisse gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

21. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'in savunma arkasına çıkardığı topla buluşan Mesanovic'in dönerek vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Nsakala'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Coulker topu içeriye aşırttı. Campos'un yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole tehlikeyi önledi.

38. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın kafayla indirdiği topu Tzavellas ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekipten Zoran Kvirzic'in Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan'a sert müdahalesi sonrası, hakem Ali Palabıyık oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, 45+2. dakikada sarı kartı iptal edip, Kvrzic'i direkt kırmızı kartla saha kenarına gönderdi.

Karşılamanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı

58. dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84. dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.

88. dakikada sol kanattan Emre Demir 'in kullandığı kornerde, Kayserisporlu futbolcu Mert Kula kafayla topu içeri çevirdi. Henrique, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

90+2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.

Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.