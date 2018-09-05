Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı





ANKARA (AA) - Aksaray, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan açıklamaya göre Aksaray, 8-15 Eylül tarihlerinde dünyanın en iyi yamaç paraşütü pilotlarını ağırlayacak.

2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Mesafe Yarışmaları'nın startı, 8 Eylül Cumartesi günü Hasan Dağı Karbeyaz Otel bölgesinde bulunan 2 bin metre yüksekliğindeki kalkış alanından verilecek.

THK'nın koordinesinde, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi desteğinde gerçekleşecek organizasyona, 30 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

2020 Dünya Hava Oyunları'nın ev sahipliğini alan Türkiye için bu organizasyon, Dünya Hava Oyunları Test Yarışmaları açısından da önemli bir hazırlık olacak.