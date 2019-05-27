Akhisarspor'un vazgeçilmezi Abdoulwahid Sissoko

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezona Safet Susic yönetiminde başlayan ancak 5 maç sonra deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Akhisarspor'da Galatasaray maçında geçici olarak Cem Kavçak görev yaptı. Galatasaray'ı 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip yoluna Cihat Arslan'la devam etti.

Arslan'ın da takımdan ayrılmasının ardından sezonun son 13 haftasında takım tekrar Cem Kavçak'a emanet edildi.

Sezonu 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyetle 27 puanla kapatan yeşil-siyahlı ekip, son sırada kaldı. Akhisarspor, gelecek yıl 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Bu sezon sadece 7 hafta küme düşme hattının dışında yer alan Akhisarspor, geride kalan 27 haftanın 17'sinde son sırada yer aldı.

Sezon başında TFF Süper Kupa'yı kazanan ve gelecek yıl da aynı kupa için Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında da yer aldığı sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup oldu.

Takımın vazgeçilmezi Sissoko

Bu sezon 33 farklı ismin mücadele ettiği yeşil-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 759 dakika sahada kalanen fazla süre alan isim oldu. Sissoko'yu 2 bin 716 dakikayla Caner Osmanpaşa ve 2 bin 303 dakikayla Fatih Öztürk izledi.

Yeşil-siyahlı ekipte sezonun son maçında Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden genç isimler Ali Kaan Güneren, Gökmen Aydoğdu ve Doğukan Nelik en az süre alan futbolcular oldu.

Futbolcular 82 sarı ve 2 kırmızı kart gördü

Futbolcuların 82 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldığı yeşil-siyahlı ekipte Serginho 8 sarı kart gördü.

Bu futbolcuyu 7'şer sarı kartla Elvis Manu ve Miguel Lopes izledi. Bu futbolcuların dışında Sissoko 5, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Helder Barbosa, Josue, Zeki Yavru 4, Avdija Vrsajevic, Aykut Çeviker, Bilal Kısa, Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Rajko Rotman 3, Adrien Regattin, Dany, Jeremy Bokila 2, Edin Cocalic, Eray Ataseven, Milan Lukac, Musa Nizam, Onurcan Güler, Ömer Bayram, Sokol Cikalleshi, Yevgen Seleznov birer kez sarı kartla cezalandırıldı.

Edin Cocalic ile Yevgen Seleznov birer kez takımlarını eksik bıraktı.

En golcü Elvis Manu

Toplam 13 oyuncunun gol sevinci yaşadığı Akhisarspor'da Elvis Manu attığı 7 golle en golcü isim oldu.

Manu'yu dörder golle Helder Barbosa ile Jeremy Bokila, üçer golle Adrien Regattin ve Yevgen Seleznov, ikişer golle Güray Vural, Josue, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru, birer golle Bilal Kısa, Edin Cocalic, Miguel Lopes ve Onur Ayık izledi.