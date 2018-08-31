Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

İZMİR - ALİ KORKMAZ

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yer alan Akhisarspor, İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenerek ilk defa Avrupa kupalarında yer almaya hak kazanan Akhisarspor, doğrudan gruplarda mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde kuraya dördüncü torbadan katıldı.

Yeşil-siyahlı ekip, J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla

Akhisarspor'un birinci torbadan rakibi olduğu Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni konumunda yer alıyor. 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa Ligi'ni üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçen İspanyol temsilcisi, kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım.

UEFA Avrupa Ligi'ne bu sezon 2. ön eleme turundan başlayan Sevilla, ikinci turda Macaristan'dan Ujpest, üçüncü turda Litvanya'dan Zalgiris ve play-off turunda da Çekya'dan Sigma'yı saf dışı bıraktı.

Teknik direktörlüğünü 43 yaşındaki Pablo Machin'in yaptığı Sevilla, transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İspanyol temsilcisi kendi liginde ilk 2 haftada topladığı 4 puan ve averajla 3. durumda yer alıyor.

2017-2018 sezonunda UEFA sıralamasında 6. sırada yer alan İspanyol ekibi karşılaşmalarını Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynuyor.

Krasnodar

Akhisarspor gibi doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı elde eden Krasnodar, geçen sezon UEFA sıralamasında 62. basamakta bulunuyordu. Krasnodar, 5. haftanın geride kaldığı Rusya liginde topladığı 7 puanla 6. sırada yer alıyor.

Maçlarını Krasnodar Stadı'nda oynayan ve Murad Musaev'in çalıştırdığı Rus ekibi, bu sezon 6 isimle kadrosunu güçlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya'nın aday kadrosunda Krasnodar'dan 2 oyuncu bulunuyor.

Standard Liege, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elendi

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayan Belçika ekibi Standard Liege, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Ajax'a ikinci müsabakada 3-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Ülkesinde 10 lig şampiyonluğu bulunan Standard Liege, geçen sezon UEFA sıralamasında 110. durumda bulunuyordu.

Michel Preud'homme'un çalıştırdığı Standard Liege maçlarını Sclessin Stadı'nda oynuyor. Belçika temsilcisi kendi liginde 5. haftanın ardından 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.