Akhisarspor kupada kazandı

MANİSA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.

19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0



79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.

90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1

Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ahmet Bayram