Akhisarspor, Kasımpaşa deplasmanında

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dış sahada henüz puan alamayan yeşil-siyahlı ekip 9. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Deplasmanda Beşiktaş, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarından puan çıkaramayan Akhisarspor, Kasımpaşa karşısında puan arayacak.

Akhisarspor, ligde Galatasaray karşısında aldığı tek galibiyetin ardından çıktığı iki maçı da kaybetti.

Yeşil-siyahlı ekipte Jeremy Bokila, Serginho, Bilal Kısa, Eray Ataseven ve Onurcan Güler'in sakatlıkları bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa-Akhisarspor maçını hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Kasımpaşa ile 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Kasımpaşa'ya karşı 16 golü bulunan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 15 gol gördü.

Akhisarspor, İstanbul'da oynadığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Muhabir: Ali Korkmaz