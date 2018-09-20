Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup

MANİSA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, organizasyona mağlubiyetle başladı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Krasnodar karşısında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un bir şutunun direkten döndüğü ilk yarıda Viktor Claesson'un golüne engel olamadı ve ilk devreyi 1-0 geride tamamladı.

Avdija Vrsajevic'in şutunda meşin yuvarlağın bir kez daha direkten döndüğü ikinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi Krasnodar, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Sevilla galip

Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.

Krasnodar karşısında karşılaşmanın ilk sarı kartını gören Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un Avrupa kupalarında ilk sarı kartını gören isim oldu.

Müsabakanın 65. dakikasında bir pozisyonun ardından hakem Ville Nevalainen'in uyarısıyla sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptırıldı.

Tek gol Claesson'dan

Rus ekibinin golünü atan Viktor Claesson, Krasnodar'la Avrupa Ligi'ndeki 9. maçında 5. golünü kaydederken, organizasyonda 9. golüne ulaştı.