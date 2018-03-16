Akhisarspor başkent deplasmanında

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 26. haftaya 33 puanla 10. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı takım, hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart cezalısı Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ankara'da galibiyeti yok

Rakibiyle ilk yarıda 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile ligde şimdiye kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 9 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlı takımın rakibi karşısında deplasman galibiyeti bulunmuyor. Gençlerbirliği ile deplasmanda 5 maç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Başkent ekibinde ise tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Ligde 26. hafta maçları öncesi Gençlerbirliği 26 puanla 14., Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada bulunuyor.

Muhabir: Ali Korkmaz, Musa Samur