Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk olduğu Mersin İdmanyurdu karşısında 90+4. dakikada kaptan Bilal’in attığı gol ile 1 puanı kapan Akhisar Belediyespor’da yüzler gülüyor.Spor Toto Süper Lig’de puanını 33’e çıkararak 11. sıradaki yerini koruyan yeşil-siyahlılar, yine deplasmanda 26 Nisan Pazar günü saat 13.00’de konuk olacağı Torku Konyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.Mersin’den alınan 1 puanın önemine değinen Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Takımımız Mersin deplasmanında rehavete kapılmadan 90+4. dakikaya kadar maçı kovaladığını gol atarak ispatladı ve 1 puanı hanemize yazdırdık. Mersin deplasmanından alınan bu 1 puan bizim için çok önemliydi, teknik heyet ve futbolcularımızı kutlarım. Ligin başındaki hedeflerimizi son 7 hafta kala yakaladık diyebiliriz. Ancak son 7 haftada ligi en iyi konumda bitirmek için sahaya çıkıp mücadele vereceğiz. Gelecek sezon için çalışmalarımıza yönetim kurulu olarak başlayacağız” dedi.Teknik Direktör Roberto Carlos’un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Theofanis Gekas ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığına vurgu yapan Acar, kendisine verdikleri antrenman çizelgesinin halen geçerli olduğunu, şuana kadar sözleşme feshi gibi bir olay olmadığını dile getirdi.