Akdeniz Oyunları'nda iki madalya

ANKARA (AA) - 18. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 50 kilo kategorisinde bronz madalya aldı.

Türkiye Milli O limpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde, karate dalındaki kadınlar kumite 50 kilo müsabakaları sona erdi.

Serap Özçelik Arapoğlu, bronz madalya maçında karşılaştığı Tunuslu Jemai Eya'yı 7-2 yenerek Türkiye'ye, 2018 Akdeniz Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.

Tuba Yakan da altın madalya kazandı

2018 Akdeniz Oyunları'nda karate branşında Türkiye'yi temsil eden sporculardan Tuba Yakan, kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde, karate dalındaki kadınlar kumite 55 kilo ve erkekler kumite 60 kilo müsabakaları sona erdi.

Tuba Yakan, Karadağlı Ana Draskovic'i 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Eray Şamdan ise Makedon Emil Pavlov ile karşılaştığı 3'üncülük maçını 3-1 kazandı ve bronz madalyaya uzandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer