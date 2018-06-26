Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

İSTANBUL (AA) - 18. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcular badmintonda birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Neslihan Yiğit, ev sahibi ülkeden Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Badmintonda madalya mücadelesi veren bir diğer sporcu Aliye Demirbağ da üçüncülük maçında Fransız rakibi Yaelle Clara Hoyaux'yu 2-0 mağlup ederek podyumun üçüncü basamağına çıktı.