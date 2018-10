Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı tamamlandı

ANTALYA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi.

Antalya'da ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin değişik illerinden 25 aracın katıldığı organizasonda, sporcular ikinci günde yaklaşık 5 kilometreden oluşan 9 turluk seyirci etabında kıyasıya mücadele etti.

Motosikletçilerin de özel gösteri yaptığı yarışmada, Osmaniye'den katılan Kemal Arıcan-Emre Temel ikilisi, genel klasmanda birinci oldu.

Yarışmaya katılan araçlardan birisiyle pistte tur atarak izleyicileri selamlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir etkinliği daha başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kepez'de motor sporlarına yönelik tesisler yaptıklarını belirten Tütüncü, "Federasyon temsilcileri ve off-road tutkunları, yaptığımız bu parkurun Türkiye'nin en iyi parkurlarından birisi olduğunu ifade etti. Bu parkur önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonları Antalya'ya getirmemize vesile olacaktır." diye konuştu.

Belediyenin amaçlarından birisinin de vatandaşları hayatın farklı renkleriyle buluşturmak olması gerektiğini ifade eden Tütüncü, Antalya'nın marka değerine katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

