Akdeniz derbisini Antalyaspor kazandı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Doukara vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz, topu uzanarak kornere çeldi.

21. dakikada Antalyaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Yekta Kurtuluş'un sağdan kaleye gönderdiği topa Chico vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu Hakan Özmert tamamlamak isterken yaşanan karambolde kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

25. dakikada soldan atağa çıkan Nsakala, son çizgiye kadar inip topu ceza alanında bekleyen Efecan Karaca'ya çıkardı. Kendine uygun pozisyon bulmaya çalışan Efecan Karaca'ya Antalyaspor defansı son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

31. dakikada sağdan gelişen atakta Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, Cisse'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Maicon'un ara pasında topla buluşan Doukara kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

45+3. dakikada Antalyasporlu Maicon'un attığı şık gol, Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta topu kontrol eden Djalma, kaleye şutunu çekti. Antalyaspor defans oyuncularına çarpan top auta gitti.



69. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon'un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



79. dakikada Djalma'nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+3. dakikada Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Muhabir: Mustafa Kurt