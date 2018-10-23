



KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Spor Toto Süper Lig'de yaptıkları son 5 maçtaki olumsuz tabloyu silmek için bu hafta Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Ligin 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyunun büyük bölümünün dengede geçtiğini şanssız bir golle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Maçın ikinci yarısında da karşılaşmayı dengeye getirebilmek için iyi bir mücadele verdiklerini ifade eden Sağlam, "Maalesef Başakşehir deplasmanından puanla dönemedik. Ligde ilk 4 haftalık süreçten sonraki 5 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamadık." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ayağa kalkış maçı olarak kabul ettiklerini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bazı gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik, dengemiz bozuldu ama akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak, bu karşılaşmayı güzel geçerek dediğim ayağa kalkışı gerçekleştiririz. İnşallah o gün taraftarımız sorumluluk alarak tribünleri doldurup bizim ayağa kalkışımızda önemli rol oynayacak."





- "İyiler sendeler ama asla yıkılmaz"





Türkiye'de futbolun sonuç endeksli değerlendirildiğini vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:

"Ülkemizin futbola bakışı çok farklı. İlk 4 haftayı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum, 4. haftada Fenerbahçe maçından sonra birçok insan, birçok otorite bizi ligin zirve adayı göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var ama ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki 2 maçı güzel geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara aldırış etmeden biz evimizde oynayacağımız Sivasspor maçına odaklanmak durumundayız ki odaklandık da. Sivasspor maçıyla da yeniden güzel bir çıkışın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Son söz olarak da iyiler sendeler ama asla yıkılmazlar, biz yıkılmayacağız."





- Antrenman





Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets, antrenmana katılmadı.