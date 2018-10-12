Aileler doğa yürüyüşünde buluşacak





ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ekim Pazar günü önemli bir faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, "81 ilde aynı anda 'Aileler Doğa Yürüyüşü' düzenleyeceğiz." dedi.

Faaliyetin amacıyla ilgili bilgi veren Başar, "Bu etkinlikle doğaya çıkma alışkanlığı olmayan gençleri dağcılık sporuna başlatabilmek için aileleriyle doğa yürüyüşü yapmalarını hedefliyoruz. Böylelikle genç sporcu kitlesine erişmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başar, faaliyetin federasyon tarafından ilk defa düzenleneceğini dile getirerek, "Ülke genelinde 5 bin genç sporcuyu aynı anda aileleriyle dağa çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ben de İzmir'de bu faaliyete katılacağım." diye konuştu.