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Ahmet Nur Çebi: İki takım da hoş olmayan tavır sergiledi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile sahalarında yaptıkları ve 3 kırmızı kartın çıktığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takımın da hoş olmayan tavır sergilediğini söyledi.

02 Mart 2018 Cuma 00:11
Ahmet Nur Çebi: İki takım da hoş olmayan tavır sergiledi
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İSTANBUL (AA) - Vodafone Park'ta yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, iki takımın 4 gün önce Spor Toto Süper Lig maçında karşılaştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"3-5 gün önce oynanan derbi maç vardı. O günlerden büyük bir hırslanma var ki bugünkü maçı savaş şeklinde oynadılar. Her iki takım da birbirleriyle hoş olmayan tavır ve tarz içinde bir tutum sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış bir senaryo olduğunu tahmin ediyorum. Keşke güzel bir futbol seyredebilseydik. Sahada futbol dışında her şey vardı. Bunun bir önceki derbiden kaynaklandığını düşünüyorum. Üzgünüm."

Devre arasında iki takım arasında gerginlik yaşandığı, kendisinin de olaylara karıştığı ve Fenerbahçeli Martin Skrtel'i belinden çektiği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine Çebi, "Ben 60 yaşındayım ve kulübün ikinci başkanıyım. Kavga eden insanları birbirinin üzerine mi itersiniz? Muhakkak ki birini kenara çekmeye çalışırsınız. Önümde olan kimdi bilmiyorum. Onu ayırmaya çalıştım. Bunu bu şekilde algılamışlarsa ayıp etmişler, yanlış olmuş." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, devre arasındaki olaylarla ilgili, şunları kaydetti:

"Birbirleriyle atışan, söz düellosu yapan ve birbirinin üzerine yürüyen arkadaşlarımız söz konusuydu. Önemli değil. Böyle bir hadiseye benim nasıl müdahale ettiğim önemli. Ben de önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santimetre uzun biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım itibariyle de buna müsait değilim. Böyle bir amaç içinde olmam mümkün değil. Bunu kim planlayıp, konuşmuşsa çok ayıp etmiş. Yakıştıramadım."

Quaresma'nın kırmızı kartı

Mücadelede rakibine vurduğu için kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın hareketini onaylamadığını aktaran Çebi, pozisyonda tahrik olduğunu savundu.

Portekizli oyuncuya herhangi bir ceza verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine, "Çok erken. Ne olduğunu bilmiyoruz. İyice bir irdelemek ve izlemek gerekiyor." diyen Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

"Umarım çok büyük ceza almaz. Karşı tarafın da tahrik edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bu da göz önünde bulundurulur. Hareketi tasvip etmiyorum ama karşı taraftaki futbolcunun da Quaresma'ya daha önce vurma hareketinde bulunduğu görülüyor."

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, müsabakanın hakemi Fırat Aydınus'un performansıyla ilgili, "Hakemler her şekilde tartışılıyor. Bu tartışmanın içinde olmak istemiyorum. Pozitif ve negatif olduğu taraflar vardı. Sadece bir penaltı söz konusuydu. Keşke verseydi ama vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur ÇebiBeşiktaşFenerbahçeFutbolSporZiraat Türkiye Kupası
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