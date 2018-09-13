Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deneyimli futbolcu Burak Yılmaz ile son günlerde yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün İstanbul'daki ofisinde düzenlendiği basın toplantısında, alacaklarından dolayı kulübe ihtar gönderen ve kaptanlığı alınan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu.

"Bir yayın organında Burak Yılmaz ile ilgili bir görüşmenin yer alması üzerine kamuoyunda oluşan soru işaretlerini, yanlış anlaşılmaları ve bilgi kirliliğini kaldırmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlemem gereği hissettim." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Burak Yılmaz asla ve asla bu toplantının karşı tarafı değildir. Ortada birtakım ciddi yanlış anlaşılmadan kaynaklanan sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. Burak Yılmaz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

Burak Yılmaz'ın geride kalan 15 Mayıs'ta yabancı oyunculara alacaklarının ödenmesine rağmen Türk futbolculara ödeme yapılmadığını zannettiğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Burak'ın ifade ettiği yabancı oyunculara 15 Mayıs tarihinde ödeme yapıldığı... Biz, 15 Mayıs'ta ödeme yapacağımız konusunda söz vermiştik. Kendisine ve diğer Türk futbolculara ödeme yapılmadığı için ihtarname çekme gerekliliğini hissetmiş. Doğrudur. Kulüpte oyuncularla yaptığımız görüşmede 15 Mayıs'ta kendilerine eski yönetimden kalan alacaklarını ödeme taahhüdü vardı. 15 Mayıs'a kadar neticeleneceğini düşünüyordum ancak Türkiye'de işler o kadar kolay yürümüyor.

15 Mayıs'a kadar neticelendireceğimiz kredi anlaşması 18 Mayıs'a kadar uzadı. 18 Mayıs 2018'de saat 11.58'de 85 milyon liralık kredi hesabımıza geçti. Aynı gün saat 14.30'da Burak Yılmaz'ın da dahil olduğu 14 yerli, 6 yabancı oyuncumuzun ödemesini gerçekleştirdik. Burak Yılmaz, yabancı oyunculara ayın 15'inde ödeme yapıldığı, kendisine ödeme yapılmadığı şeklinde bir düşünceye kapılarak 16 Mayıs'ta kulübümüze ödemelerin yapılması konusunda bir ihtarname gönderdi. İhtarname 18 Mayıs'ta saat 16.30'da ulaştı. İhtarname kulübümüze geldiğinde Burak Yılmaz'ın alacağı banka hesabına yatırılmıştı. Böyle bir düşünceyle hiçbir art niyet aramaksızın, ayrıştırma gibi bir durumla karşılaştığını düşünerek yapmış olduğu bir eylem olarak düşünüyorum."

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferinin gündeme geldiği dönemde yaşananları anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Yönetime geldiğimden beri 'Burak gidiyor mu?' sorusu gündemi meşgul ediyor. Bu konuda zaman zaman esprili cevaplar verdim. Burak ile alakalı tavrım en başından beri çok netti. Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon takımın en skorer oyuncusu. Özellikle üç büyük takımda pivot santrfor sıkıntısı söz konusu. Türkiye'nin bu konuda en güçlü ismi, Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu.

Özellikle son dönemde Beşiktaş Kulübü ile Burak Yılmaz'ın isminin basında ve kamuoyunda sıkça anılması üzerine 24 Ağustos'ta Fikret Orman beni telefonla aradı. Sayın Fikret Orman ile birçok konuda çok sık görüşüyorum. Kendisi, 'Başkan! Kamuoyunda Burak'ın ismi sıkça anılmaya başladı. Bu konu da beni rahatsız etmeye başladı. Bu artık hepimize zarar vermeye başladı. Burak Yılmaz konusundaki düşünceleriniz ne?' dedi. Ben de kendisine açık ve net olarak, 'Benim böyle bir düşüncem kesinlikle yok. Hocamızın önümüzdeki sezon kadroda mutlaka görmek istediği, satılmasına hiç sıcak bakmadığı bir futbolcumuz. Başkanım Burak Yılmaz'ı satmayı düşünmüyoruz.' dedim. Sayın Fikret Orman da 'Siz bunu söyledikten sonra bizim için bu konu kapanmıştır.' dedi ve konu kapandı.

Görüşmeyi takip eden süre içinde MKE Ankaragücü maçından önce kulüpte başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan ile ben, Burak Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Burak'ın ilk sorusu 'Başkanım benim için ne düşünüyorsunuz?' oldu. Burak'a 'Eğer konu başka kulübe gitmense seni satmıyorum. Göndermiyoruz. Sen bu kulübün en önemli oyuncususun. İyi bir kadro oluşturduğumuza, iyi bir hava yakaladığımıza inanıyorum. Takımın lider oyuncususun. Hiçbir yere gitmen söz konusu değil.' dedim. Bu konu bizim için tamamen kapandı."

"Burak Yılmaz'ı satmayacağımı her platformda ifade ettim"

Menajerlerden Burak'ı Beşiktaş'a götürmek için transfer döneminin bitmesine 48 saat kala teklif aldıklarını aktaran Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"29 Ağustos tarihinde başkan yardımcımız beni arayarak, 'Burak Yılmaz ile ilgili Beşiktaş'ın bir teklifi var.' dedi. Benim ilk sorum kulüpten gelip gelmediğiydi. Bana menajerler aracılığıyla geldiği söylendi. Kulüpten gelmeyen hiçbir teklif, ciddi olarak değerlendirilmez ve benim için yok hükmündedir. Menajerlerle birtakım görüşmeler gerçekleşti. 31 Ağustos akşamı saat 20.30 civarında başkan yardımcımız Mehmet Yiğitalp bana konunun kapandığını, teklifi ciddi bulmadıklarını ve reddettiklerini söyledi. Zaten öyle olacağını biliyordum.

Bu görüşmelerden Burak Yılmaz'ın haberi yok. 'Beni satmak için çaba harcadılar.' ifadesini o görüşme çerçevesinde değerlendirip kırgınlık içine girmiş olabilir. Böyle bir görüşmenin içine girdiğimiz için bilgi verilmez miydi? Ben görüşmeyi ciddiye almadığım için bilgi verme ihtiyacını hissetmedim. Bundan kaynaklanan bir yanlış anlaşılma var. Bu teklif Trabzonspor'dan gitmedi. Trabzonspor Kulübüne menajerler aracılığıyla geldi. Bunu Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ı satma girişimi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Defalarca Burak Yılmaz'ı satmayacağımı her platformda, hatta Burak Yılmaz'ın yüzüne de ifade ettim. Son iki gün içinde olan görüşmelerin Burak'ta bir hayal kırıklığı ve küskünlük oluşturduğu ortaya çıkıyor."

Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kendisini hastanede ziyaret etmediği yönündeki eleştirilerinde haklı olduğunu söyledi.

Berlin'deki ameliyattan önce ve sonra Burak ile görüşmediğini aktaran Ağaoğlu, "Ameliyata girmeden önce yanındaydım. Ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisindeyken yanındaydım. Taburcu olana kadar 2-3 kez ziyaret ettim. Tahmin ediyorum ki serzenişi Berlin'deki ameliyat sırasında orada olmayışımız ve aramamamız. Orada haksız sayılmaz. Kulübümüzün sağlık ekibinden biri yanındaydı ama ameliyat öncesi ve sonrasında benim bir telefon etmem gerekirdi. Bu konuda haksız olduğunu söyleyemeyeceğim. Burak Yılmaz'ın heybetli, sakallı görünüşüne bakmayın. Tanıdığım oyuncular içinde en duygusal ve farklı karakteri olan 3-5 oyuncudan biri." şeklinde görüş belirtti.

Seçim süreci

Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor Kulübündeki seçim sürecinde yaptığı açıklamalara takılmadığını söyledi.

Eski başkan Muharrem Usta ile ilgili Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya değinen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Gazetede yer alan şekliyle söylüyorum ama onun öyle bir ifade kullanmayacak biri olduğunu da biliyorum. Akhisarspor maçı sonrasında kulübümüzün önceki dönem başkanı Sayın Muharrem Usta ile alakalı olarak 'Bir başkan kaybettim ama ağabey kazandım.' ifadesine kafamın takıldığını, oradan kendisine gönül koyduğumu ifade etmiş. Kendisiyle de konuştum. Kastettiğim o değildi. 'Diğer başkan adayları kusura bakmasın ama...' diye başlayan bir ifadesi vardı. Bir kulübün genel kurul süreci içinde bir çalışanının seçim süreci içinde bu tür bir ifade kullanması normal değil. Bunu söyledim, hala aynı düşüncedeyim. Oradan bir kafa takıklığı veya oyuncuya karşı tavır asla söz konusu değil."

Burak Yılmaz'ın futbolculuğunu ve karakterini her zaman beğendiğini söyleyen Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burak Yılmaz'ın transferi gündeme gelip, bu doğrultuda sorular sorulduğunda hep söyledim. Burak Yılmaz bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Benim en değerlimi istemenin yolu vardır. Benim en değerlimi elimden almak kolay değildir. Burak, her zaman futbolculuğunu, tekniğini, duruşunu beğendiğim biridir. Kaptanımız Onur'dan başlayarak son transferimiz Ekuban'a kadar Trabzonspor formasını sırtına geçirmiş, armayı taşıyan her oyuncu benim için aynı değeri taşır. Aynı hassasiyetle, özenle bütün futbolcularıma kol kanat gererim. Onlar kulübün varlıklarıdır. İki kaptanımızla yaptığımız görüşmede onlara ne kadar mukavelesi olduğunu sordum. 'Benim kontratımın süresi aralık ayının sonuna kadar.' dedim. Aralık ayında ben gidebilirim, başkası gelebilir. Gelen de 1-2 sene sonra gidebilir ama bu kulübe sahip çıkması gereken, birlikteliğini sağlayacak olanlar onlar. Biz sadece yönetiyoruz. Burak Yılmaz da dahil olmak üzere bütün oyuncularımızın bu duyguyla mücadele ettiğinin ve birbirlerine sarıldıklarının farkındayım."

"İyi bir takım ruhu oluştu"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un çıkış yakaladığı dönemlerde hedef alındığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'da şu anda yaşadığımız bazı gerçekler var. İyi bir takım ruhu oluştu. Kendisine güvendiğimiz, inandığımız hocamız Ünal Karaman ile bütün oyuncularımız inanılmaz bir hava yakaladı. Herkes canla başla mücadele ediyor. Bütün oyuncular takımı sahiplendi. Burada bir güçlü Trabzonspor profili ön plana çıkmaya başladı. Bu şekilde üzerimize yüklenilmesini ve bu şekilde gündem oluşturulmasını onaylamıyorum ama doğal karşılıyorum. Bu ülkenin yapısı maalesef bu.

Ne zaman Trabzonspor başını kaldırmaya çalışsa bir taraftan iğne sokmaya çalışırlar. İzah ettiğim şeyler, tamamen Burak'ın duygusallığından ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklı. Bunu bir başkaldırı olarak değerlendirmem. Yaptığı röportajda hiçbir şekilde kulübü zikretmiyor. İfadelerde sürekli olarak başkan geçtiği için başkan olarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Şarlar ne olursa olsun farklı amaçlar gözetilseydi -ki Burak o karakterde bir oyuncu değil- belki tavrımız çok farklı olabilirdi. O ifadelerden yol çıktığımız zaman tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı gün gibi aşikar."

Bordo-mavili takımın teknik ekibine ve futbolcularına gelecek her şeye kendilerini siper edeceklerini anlatan Ağaoğlu, "Bundan sonra bu devam edecektir. Önümüzde ocak transfer süreci var. Önce biz gidiyoruz. Kontratımız aralık ayına kadar. Bizimle uğraşın. Takıma uğraşmayın. Trabzonspor'un birliği, beraberliği, arkadaşlığı ve bu bağın neticesinde oluşan mücadele gücünü sahaya yansıtan oyuncularımla lütfen uğraşmayın. Bir Sürmeneli ne kadar kibar olacaksa o kadar kibar bir insanım. Takımıma, oyuncularıma zarar geleceğini hissettiğim zaman beyefendi Ahmet Ağaoğlu çizgisinden çıkmayı çok iyi bilirim. Karşılarına dikilirim. Bu konuşmanın Burak Yılmaz hiçbir şekilde tarafı değil. Son 24 saatlik olayı Burak ile paylaşsaydım böyle bir şeye gerek kalmazdı. Fakat oldu bir kere. Olanı temizlemesini de biliriz. Benim tek sevdam Trabzonspor'dur. Kulübe hizmet etmeye çalışıyoruz. Teknik heyetimiz ve sporcularıma karşı gelecek her türlü olumsuzluğa göğsümüz siperdir." diye konuştu.

Burak'ın kaptanlıktan alınması

Ahmet Ağaoğlu, kaptanlıktan alınmasının Burak Yılmaz'ı etkilemeyeceğini bildirdi.

Burak'ın ikinci kaptan olduğuna değinen Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Kaptanlık alınır, verilir. Zaten ikinci kaptandı. Birinci kaptanımız Onur Kıvrak. Onur'un kaptan olduğu bir takımda bir sakatlık olması veya kırmızı kart görmesi haricinde kaptanlık pazubandı kolundan çıkmaz. İkinci kaptanlık ve üçüncü kaptanlık önemli görevlerdir ancak Burak'ın buna aldıracağını zannetmiyorum. Performansını etkileyeceğini zannetmiyorum. Burak kafayı taktı mı İspanyol boğası gibi kırmızıdan gözünü ayırmayan bir yapısı var. Beklentimiz, bir an önce Burak'ın eski formuna kavuşup takıma yeterli ve gerekli katkıyı vererek takımı layık olduğu yere arkadaşlarıyla taşıması. Buna da inancımız tam. Tam olmasaydı 'Burak'ı göndermiyoruz.' deyip maliyeti bu kadar yüksek futbolcunun takımda kalması için çaba sarfetmezdim."

Ağaoğlu, Burak'ı kadro dışı bırakmanın söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kadroda tutmak için oyuncuyu kazanma doğrultusunda sonuna kadar mücadele eden yöneticiyim. 35 senelik spor yöneticisiyim. Benim bir numaralı prensibim, oyuncu veya antrenörü kazanmak için sonuna kadar savaşırım. Elimdeki bütün imkanları kullanırım. Eğer benim yokluğum onun performansını artıracaksa, takıma veya ekibe yararlı olacak noktaya gelirse kendimden fedakarlık ederim. Aktörler, teknik heyet ve oyuncular... Genel kurulun bize verdiği yönetme yetkisini yerine getirmekle mükellef bireyleriz. Onlar da takımın başarısı için, bu ekibi Türkiye'de milyonların sevgilisi haline getiren ağabeylerinin izlediği yolu izleyip aynı aidiyet duygusuyla hizmet etmelidir. Kadro dışı bir disiplin suçudur. Burada yanlış anlaşılmadan kaynaklı bana yönelik eleştiri var."

Yeni transfer Anthony Nwakaeme ile yaptıkları transfer pazarlığını anlatan Ağaoğlu, "Anthony, yaptığımız görüşmelerde 1 milyon 100 bin avro istiyordu. Ben son olarak 900 bine geldim. Kendisi 19 gol ve asiste ilave 100 bin avro istedi. Ben de verdim. Bu madde yarın ortaya çıkabilir. Adam daha ilk maçta 2 gol atınca 19'u rahat yakalayacağının görüntüsünü verdi." şeklinde görüş belirtti.

"Ödemeler 15 gün civarında gecikmiş durumda"

Bordo-mavili kulübün başkanı, futbolculara yapacakları ödemelerin 15 gün geciktiğini söyledi.

Kulübün gelirlerinin temlikli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray maçını kazandık. Herkes keyfini ve sevincini yaşadı. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Ağustos ayında henüz 1 kuruş ödeyebilmiş durumda değiliz. Burada bir savaş veriyoruz. Gelirleri 2023'e kadar temlikli olan, kasasına 1 kuruş para girme şansı olmayan bir kulübü zirve yarışı içinde ciddi bir meydan muharebesi vererek tutmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın gösterdiği sabır, emekleri, akıttıkları alın teri ve formayı sahiplenerek gösterdikleri aidiyet duygusu takdir edilesi.

Oyuncuların özverisi ve sabrı karşısında eziliyorum ve yıpranıyorum. Allah bize demek ki bunu uygun gördü. Bu süre içinde hizmet etmemizin doğru olacağını düşünerek bizi bu göreve layık gördü. Bu Allah'ın bir lütfu. İnşallah buradan başarılı bir şekilde çıkarız. Oyuncularımıza yapmamız gereken ödemeler 15 gün civarında gecikmiş durumda. Bunun içinde 2 senedir parasını alamayan kaptanımız Onur Kıvrak, 6 aydan beri parasını alamayan Pereira ve Esteban da var. Onun için eylül ayına girmeyi hiç istemedim. Onların bu özverileri ve sahada ortaya koydukları performansa gerektiği gibi karşılık verememenin ağırlığını ve ezikliğini yaşıyorum."