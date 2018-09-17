AGÜ Spor'da isim değişikliği





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Spor Kulübü, isim değişikliğine giderek yeni sezonda Kayseri Basketbol Spor Kulübü adıyla ligde mücadele verecek.

Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik gerekçelerden dolayı yeni sezon öncesi isim değişikliğine gitme kararı aldıklarını söyledi.

Yeni sezonda takımlarının Kayseri'yi, Kayseri Basketbol Spor Kulübü adı altında temsil edeceğini belirten Yağmur, tüm zorlukları aşarak kenti en iyi şekilde temsil edecek bir kadro kuracaklarını ifade etti.

Yerli ve yabancı transfer çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Yağmur, yakın zamanda transfer görüşmelerinin sona ereceğini ve kadrolarına dahil edilen oyuncuları kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Yağmur, gelecek hafta sonu Mersin'de düzenlenecek Özgecan Basketbol Turnuvası'na da katılacaklarını sözlerine ekledi.