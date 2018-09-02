Afyonkarahisar'da Dünya Motokros heyecanı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı 18. ayak yarışları öncesi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Avrupa Başkanı Wolfgang Srb, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'yi takvime katmanın kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Geldiğimizden bu yana her şey mükemmel. Organizasyon, beklediğimizin çok daha ötesinde, güzel gidiyor. Uzun soluklu güzel bir şampiyona yarışı olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise organizasyonu Türkiye'ye kazandırmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da iki hafta önce şampiyonanın yapılacağı yere geldiğini anımsatarak, "Dün buraya geldiğimde, 'Şimdi gerçekten dünyanın en iyi motokros yarışçıları, takımları, Avrupa'da çok iyi bildiğim, tanıdığım bu popüler isimler şu an Afyonkarahisar'da mı?' diye kendi kendime hayretle bakmıştım." ifadesini kullandı.

"Misafirlerin memnuniyeti beni çok mutlu etti"

Sofuoğlu, şampiyonaya katılanların hem parkurdan hem organizasyondan memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bu şekilde misafirlerimizi sıcak karşılaması beni gerçekten onurlandırdı, gururlandırdı. Çünkü 16 yıl ben de Avrupa'nın her yerinde parkurlara gittim, yarışlara çıktım. O ülkenin bizi nasıl karşıladığına, parkurunun ne kadar hazır olduğuna ve her şeyin dört dörtlük olup olmadığına çok dikkat ederdik. Bugün burada ev sahipliği yapıyoruz ve misafirlerimizin böyle memnuniyet içinde ülkemizden bahsetmesi beni çok mutlu etti."

Seremoniye katılan Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ile Ali Özkaya, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Canan Tükelay