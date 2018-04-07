Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

TRENTO (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon'da 1-2 Eylül'de düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışında Türkiye'ye yakışır bir ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

"Spor Turizmin Geleceğidir" sloganı ile yola çıkan Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, İtalya'nın Trento şehrinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hem Türkiye hem de Afyon'un tanıtımını gerçekleştirdi.

İtalya'daki etap öncesi Türk organizasyon komitesi, Dünya Motosiklet Federasyonu yetkilileri, takım yöneticileri, sporcular ve medya ile bir araya geldi. Tanıtıma Dünya Motosiklet Federasyonu Avrupa Başkanı Wolfgang Srb, Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo, Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hüseyin Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Vefa ve idareciler katıldı.

"En iyisini yapacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA'ya yaptığı açıklamada, sporu turizmin önemli bir ürünü haline getirmek istediklerini ifade etti.

Sekiz aylık tanıtım çalışmalarını İtalya'da sergilediklerini belirten Akülke, şunları kaydetti:

"Afyon'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımını yaparken bir taraftan Türkiye'nin tüm güzelliklerini İtalya'da hem yabancı basın mensuplarına hem sporculara hem de takımlara izlettirdik. İnşallah Dünya Şampiyonası'nın Afyon ayağında da istediğimiz ilgiyi görür ve Türkiye'ye layık bir organizasyonla ev sahipliği yapmış oluruz. Türkiye artık en iyi organizasyonları yapıyor. Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye'ye layık işler yapmaya çalışıyoruz. Artık sporu sadece spor olarak değil, turizmin çok önemli bir ürünü haline getirmek istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir sportif organizasyonda herkes bir arada. Böyle bir güçle biz de Türkiye'de en iyisini yapacağız."

"36 ülkeden sporcu bekliyoruz"

Dünya Motokros Şampiyonası için neden Afyonkarahisar kentinin seçildiği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Akülke, şunları aktardı:

"Bu sorunun cevabını sizler de gördünüz. Burada (İtalya) şehir merkezinden yarım saat uzaklıkta bir köyde Dünya Şampiyonası yapılıyor. Biz Türkiye'nin göbeğinde, iki saatte 30 milyon insanın gelebileceği ve 3 denize ulaşan, Anadolu'ya açılan bir kapımızda Dünya Şampiyonası yapıyoruz. Pistin yanında bir otelimiz var. 10-12 tane 5 yıldızlı otel ve yürüyüş mesafesinde. 15 bin yatak kapasitemiz büyük bir koz. 36 ülkeden sporcu bekliyoruz, toplamda ise 80 önemli sporcu yarışacak."

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Spor Toto, Afyonkarahisar Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilecek "MXGP Of Turkey", canlı yayınlarla 802 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşacak.

Luongo: Afyon'daki yarış harika olacak

Türkiye yarışını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile yaptığımız toplantılarda, organizasyona ne kadar hazır olduklarını bize ispatladılar. Afyon'daki yarış bu nedenle harika olacak. Türkiye çok büyük bir ülke. Motokros, Türkiye'de giderek gelişiyor. Federasyon, yerel yönetim ve uluslararası organizasyon komitesi olarak ilk kez düzenlenecek bu görkemli yarışın sezonun en iyi mücadelesi olmasını bekliyoruz. Buradaki sunumda da gördük ki bu çok mümkün. Motorsporları tutkunları ve Türk seyirciler muhteşem bir yarış izleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.