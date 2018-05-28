MERSİN (AA) - Futbolda TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 yenip Spor Toto 1. Lig'e yükselen Afjet Afyonspor, kupasını aldı.

Mersin Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde, 1-0 yenik duruma düştükleri mücadelede Sakaryaspor'u 2-1 yenmeyi başaran Afjet Afyonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Sahanın ortasında play-off şampiyonluğunu kutlayan futbolcular, daha sonra tribündeki taraftarlarla sevincini paylaştı.

Saha içinde gerçekleştirilen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, takım kaptanı Yasin Yener'e şampiyonluk kupasını verdi.

Kupa töreninin ardından sahaya giren taraftarlar da futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip şampiyonluğu kutladı.

Bu arada, futbolcuların ve teknik heyetin kupa törenine, önünde "Her sene bir üst lige" arkasında ise "Sonunda Süper Lig'e" yazılı tişört giyerek katıldığı görüldü.

Yükselen form grafiği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı.

2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı.

Afyonkarahisar temsilcisi, Sakaryaspor'u TFF 2. Lig play-off finalinde mağlup edip 5 yıl içinde Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Muhabir: Mustafa Güngör