Adrenalin tutkunları Erciyes'te pedal çevirecek





KAYSERİ (AA) - IXS Downhill Avrupa Kupası'nın 3. ayağı, 7-9 Haziran'da Erciyes'te gerçekleştirilecek.

Dünya çapında kış organizasyonlarının yanı sıra yaz faaliyetleri ile de adından söz ettiren Erciyes, bir ilke daha imza atarak, Türkiye'de ilk kez organize edilecek IXS Downhill Avrupa Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek IXS Downhill Avrupa Kupası'nın 3. ayağı, 7-9 Haziran'da Erciyes Dağı'ndaki zorlu parkurlarda nefes kesici görüntülere sahne olacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, UCI Uluslararası Downhill Yarışları'nı ilk defa Türkiye'ye getiren Kayseri Erciyes AŞ'nin, Erciyes'teki parkurlarını her yıl üst kategoriye çıkardığını belirtti.

Downhill branşında teleferiğin kullanılması ve parkurların her türlü teknik altyapı noktasında ulaşılabilir inşa edilmesinin Erciyes Bike Park'ın global bisiklet camiasında iyi bir yer bulmasını sağladığına dikkati çeken Cıngı, şunları kaydetti:

"Kayseri Erciyes AŞ girişimleri ile IXS Downhill Avrupa Kupası'nın Almanya ve İsviçre'den sonra üçüncü yarışı, Türkiye'de Erciyes'te koşulacak. Dünyanın en ünlü dağ bisikleti sporcuları, Erciyes Bike Park içerisindeki bin 760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu özel hazırlanmış parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmak için pedal basacak. Global çapta önem taşıyan böylesi bir yarışı dağımıza ve şehrimize alabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yarış, Erciyes'in kazanmakta olduğu şöhretine kayak dışı alanlarda da önemli bir katkı sağlayacak."

Erciyes Tekir Kapı'da oluşturulan üç dağ bisikleti parkuru ile amatör ve profesyonel bisikletseverlere hizmet veren Bike Park, 2015'ten itibaren CrossCountry Elemeleri, Olimpik Yarışları, Downhill Türkiye Şampiyonası, UCI Uluslararası Downhill C2 müsabakalarının ardından IXS Downhill Avrupa Kupası'nı düzenleyerek Dünya Kupası için vize almış olacak.

Öte yandan, Erciyes'te gerçekleştirilecek IXS Downhill Avrupa Kupası için kayıtların başladığı kaydedildi.