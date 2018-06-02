Adını fındıktan alan 'Çotanak Stadı' yıl sonu tamamlanacak

GİRESUN - Gültekin Yetgin

Giresun'da taraftarların bir araya gelmesinin, fındığın dalda kümelendiği şekli olan çotanak ile benzeştirilmesiyle, adının Çotanak Stadı verildiği stadyum yıl sonu tamamlanacak.

Yapımına 2016 yılında başlanılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı yüzde 70 oranında tamamlanarak yükselmeye devam ediyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Aksu mevkisinde inşa edilen spor kompleksinde, Çotanak Stadı'nın yanı sıra bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, antrenman sahası, otopark alanı ile 40 mağaza yer alacak.

Stadyumda ise 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 153 milyon lira ihale bedeliyle çalışmaların 2016 yılında başladığını anımsatan Sarıfakıoğulları, "Bugün yüzde 70 fiziki gerçekleşme seviyesindeyiz, inşallah bu yıl sonuna doğru Çotanak Stadı Türk sporunun hizmetinde olacak. Temennimiz bu sezon lig maçlarının burada oynanması." dedi.

Sarıfakıoğulları, kalan yüzde 30'luk kısmın inşaatının devam ettiğini belirterek, "Burada ince işçiliğin kaldığını görebiliyoruz, aldığımız bilgiler de bu şekilde." diye konuştu.

Giresunspor'un Çotanak Stadı'nda Süper Lig'de oynamasını arzu ettiklerini ifade eden Sarıfakıoğulları, inşaatın tamamlanmasıyla Giresun halkının modern bir statta maç izleme keyfine erişeceğini kaydetti.

Harun Sarıfakıoğulları, Çotanak Stadı'nın locaları, iş yerleri, yanında bulunan olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kapalı ve açık otoparklarıyla bölgeye hizmet eden çok önemli bir stat olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Stadın isminin fındıktan geldiğine işaret eden Sarıfakıoğulları, "Fındığın kümelenmiş haline çotanak diyoruz ve Giresun'un ilk simgesi fındık, dolayısıyla çotanak, dolayısıyla da stadın adı Çotanak Stadı." ifadelerini kullandı.