Adana'da Su Sporları Festivali'nde açık su yüzme yarışları yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Su Sporları Festivali, açık su yüzme yarışlarıyla son buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Valilik, Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Yelken Kulübünün destekleriyle gerçekleştirilen festival kapsamında yüzücüler, Seyhan Baraj Gölü kıyısında bir araya geldi.

Engelliler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışlara 280 sporcu katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in startını verdiği yarışlarda yüzücüler, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kilometrelik alanda kulaç attı.

Festivalin proje koordinatörü Ece Turgut, AA muhabirine, etkinliğin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini ve bunun geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yüzme yarışlarıyla ilgili 300'e yakın başvuru aldıklarını ifade eden Turgut, "Yarışmaya 12'si engelli 280 sporcu katıldı. Adana'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Samsun, Zonguldak ve KKTC'den de katılan sporcular var." diye konuştu.

Turgut, Seyhan Baraj Gölü'ndeki organizasyonları daha da artırmak istediklerini kaydetti.

Açık su yüzme yarışlarında kadınlarda Ada Merve Pas, erkeklerde Berkay Güllü birinci oldu.

Kano yarışmalarında ise erkeklerde Barış Yılmaz, kadınlarda Büşra Maaşoğlu birinciliği elde etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muhabir: İsmihan Özgüven