Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

İSTANBUL (AA) - Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

ABD'de düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.779 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.973 ile ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.35.139 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.