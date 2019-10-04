Son Dakika

ABD'li Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Spor 04.10.2019, 22:59
ABD'li Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı
banner230

İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35'lik zamanıyla Londra 2017'nin ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler 400 metrede, Bahama'dan Steven Gardiner 43.48'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37'lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
14°
açık
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:33
Öğle 12:35
İkindi 15:51
Akşam 18:27
Yatsı 19:43

Gelişmelerden Haberdar Olun

@