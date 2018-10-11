A Millilerden golsüz prova

RİZE (AA) - Türkiye ve Bosna Hersek A milli takımları arasında Rize'de oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada Bosna Hersek gole çok yaklaştı. Defansta Çağlar Söyüncü'nün hatasında topu rakibinden kapan Dzeko, ara pasını Visca'ya gönderdi. Visca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Sinan Bolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada ikili mücadelede Cengiz Ünder'in ayağından topu kapan Zakaric'in ceza sahası içi sol çaprazında yerden şutunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Visca'nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek defansının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda, Şener Özbayraklı'ya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Cengiz Ünder'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Sehic topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup bekletmeden topu boş durumdaki Enes Ünal'ın önüne bıraktı. Enes, kaleci ile karşı karşıya kaldığı boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

34. dakikada Oğuzhan Özyakup'ın pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada gelişen Bosna Hersek atağında, Cimirot'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisine ortasında Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.



70. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleci Begovic ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



72. dakikada Cenk Tosun'un düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.



84. dakikada Yunus Mallı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Cenk Tosun'un röveşata vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamladı.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı