A Milliler gruptaki son maçında mağlup

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki son maçında Avustralya'ya 90-64 yenildi.
Milliler bu sonuçla grubunu tek galibiyetle tamamladı. Millilerin gruptaki sıralaması bu akşamki Arjantin-Nijerya maçının ardından belli olacak.
Karşılaşmaya Cambage'in skorer oyunuyla başlayan Avustralya, 5. dakikada Allen'ın isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Avustralya, Tilbe Şenyürek'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle maça tutunmaya çalışan ay-yıldızlılar karşısında, pota altındaki etkili performansının yanı sıra periyodu 14 sayıyla tamamlayan Cambage'in skorer oyunuyla, ilk çeyreği 32-19 üstün geçti.
Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi giren Avustralya, 25. dakikada Smith'in atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 43-23. Cambage'in 11'de 11 iç saha isabetiyle devreye damga vurduğu mücadelede farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, soyunma odasına 53-33 önde gitti.
Mücadelenin üçüncü periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Avustralya 25. dakikayı 61-39 üstün kapattı. Periyodun kalan bölümünde Madgen, Allen ve Smith'ten skor katkısı alan Avustralya, son çeyreğe 75-49 üstün girdi.
Son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Avustralya, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 90-64 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Avustralya formasıyla 25 sayı kaydeden Cambage olurken, millilerde çift haneye 11 sayıyla Holingsvorth ulaştı.
Muhabir: Süha Gür