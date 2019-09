A Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçının ilk bölümünde Japonya'nın top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Melih ve Cedi Osman'ın basketleriyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Türkiye, Ersan'ın da devreye girmesiyle dış atışlarda sayılar bulmaya devam etti ve 7. dakikada farkı 15 sayıya (23-8) çıkardı. A Milli Takım, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 1. periyodu 28-12 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna Ersan ile etkili başlayan Türkiye, 12. dakikada 31-13 üstünlük yakaladı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan milliler, hücumda ve savunmada düşüş yaşadı ve 16. dakikada farkın 11 sayıya (37-26) inmesini engelleyemedi. Melih'in üç sayılık basketleriyle tekrar etkili olan Türkiye, son dakika içinde top kayıpları yaşasa da ilk yarıyı 47-35 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısının ilk 2,5 dakikalık bölümünde her iki ekip isabet kaydedemedi. Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan milli takım, Japonya'nın ısrarlı alan savunmasını Doğuş ve Cedi Osman ile deldi. Ersan ve Furkan ile pota altında sayılar bulmaya devam eden Türkiye, 3. periyot sonunda 18 sayılık üstünlük (67-49) üstünlük yakaladı.

A Milli Takım, maçın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Zaman zaman temposu düşen son periyotta rahat oyununu sürdüren ayı-yıldızlılar karşılaşmayı 86-67 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.