A Milli Takım, turnuvaya veda etti

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fransa'ya 78-61 mağlup oldu.

Bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptıran ay-yıldızlı ekip, turnuvadan elendi.

Karşılaşmaya kötü başlayan milli takım, hücumda organize olamamanın sıkıntısını yaşadı. Sadece Holingsvorth ile 10 sayı üretebilen milli takım, ilk çeyreği 19-10 geride tamamladı.

A Milli Takım, 2. çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı bulamadı ve 14. dakikada 19 sayı (29-10) geriye düştü. Tilbe Şenyürek'in üst üste ürettiği 8 sayıyla hareketlenen Türkiye, yine bu oyuncuyla bir basket buldu ve soyunma odasına 38-27 geride gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başlayan milli takım, Holingsvorth'un basketiyle 22. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 38-34. İlk yarıya göre daha iyi hücum eden milliler, Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle 24. dakikada 45-42'lik skorla farkı 3 sayıya kadar düşürdü. Oyuna ortak olduğu anlarda alan savunmasına rağmen rakibini durduramayan A Milli Takım, rakibinin 11-0'lık serisine engel olamadı ve 28. dakika 56-42 Fransa'nın üstünlüğüyle geçildi. Fransa, 3. periyodu da 58-47 önde geçti.

Son periyotta yine oyundan düşen milli takım karşısında Fransa, 36. dakikada farkı 12 sayıya (65-53) çıkardı. Aynı dakika içinde başantrenör Ekrem Memnun, teknik fauller sonrası diskalifiye edildi. Türkiye, karşılaşmadan 78-61 mağlup ayrıldı.