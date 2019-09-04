A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça 3-0'lık seriyle başlayan Hollanda, kenarlardan bulduğu sayılarla durumu 7-3 yaptı. İyi servis karşılamakta zorlanan rakibi karşısında 3 sayılık seri yakalayan Türkiye, farkı bire (6-7) indirdi. Morallenen milliler, kaptan Eda Erdem Dündar'ın bloğuyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 13-12. Hollanda bloklarını akıllı plaselerle aşan ve sette skoru 15-12 yaparak rakibine mola aldıran Türkiye, daha sonra farkı 4'e (19-15) çıkardı. İyi servis kullanan ve manşet alan Türkiye, ilk seti 25-20 önde tamamladı.
İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, 5-2 öne geçti. Hollanda üst üste aldığı 3 sayıyla sette skoru eşitledi: 5-5. Hollanda karşısında bireysel hatalardan 11-8 geri düşen ay-yıldızlı ekip, 6-0'lık seriyle 14-11'lik üstünlüğü sağladı. Türkiye, bloklardan bulduğu sayılarla son bölüme 21-17 önde girdi. Hollanda Slöetjes'in etkili performansıyla 21-21'lik eşitliği sağlasa da ay-yıldızlılar, iyi servis attığı ve bloklarda etkili olduğu ikinci seti 25-22 aldı: 2-0.
Üçüncü setin ilk bölümünde plaseden sayılar bulmaya devam eden ve 4-2'lik üstünlüğü yakalayan milliler, daha sonra Hollanda bloklarına takıldı. 8-6 öne geçen rakibi karşısında kısa sürede toparlanan ve önce skoru dengeleyen (9-9) Türkiye, daha sonra durumu 12-10 yaparak Hollanda'ya mola aldırdı. Hücumda akıllı, blokta dikkatli davranarak rakibine üstünlük kuran A Milli Takım, setin son bölümüne 20-16'lık skor avantajıyla girdi. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Ankara Spor Salonu'nu tamamen dolduran başkentli voleybolseverler, milli takımı maçın başından sonuna kadar destekledi.
Türkiye, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Muhabir: Halil İbrahim Avşar